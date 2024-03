Mãe desmente produtora e diz que não recebeu apoio

A mãe de João Vinícius acrescentou que, ao contrário do que disse a produtora do evento, não recebeu apoio algum. "Ninguém me procurou. Não tive contato com ninguém. Inclusive, eu fui lá para ter resposta e não tinha ninguém do evento para me dar resposta nenhuma. Eles tão falando que deram assistência à família, mas não deram assistência nenhuma. Eu quero saber o que aconteceu com o meu filho. Não sei o que vai ser daqui para frente, sinceramente", completou.

O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil explicou que, apesar do local não ter sido preservado até a chegada da polícia, a perícia será realizada e eventual prejuízo para as investigações será objeto de responsabilização na forma da lei. Os organizadores do evento e outras testemunhas serão chamados para prestar depoimento nos próximos dias.