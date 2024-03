'Michael Jackson' é esfaqueado pelos irmãos 'Leandro e Leonardo'

Um homem chamado Michael Jackson de Assis Almeida foi esfaqueado, no último domingo (10), por dois irmãos identificados como Leandro Gil dos Santos e Leonardo Gil dos Santos, no bairro São Jorge, em Belo Horizonte. Michael Jackson deu entrada no hospital da região com ferimentos nas pernas e abdômen. Ele se negou a informar o motivo das agressões, mas revelou que Leonardo o segurou para que Leandro desferisse os golpes.



Ouvidos pela polícia, os irmãos acusaram Michael Jackson de ter um caso com a esposa de Leandro, que alegou ter agido em legitima defesa. Disse que ao chegar na casa da vítima para tirar satisfações ele já o aguardava com uma faca em mãos. Na sequência, após conseguir tomar a arma de Michael, teria desferidos as facadas para se defender. Leandro foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, enquanto Leonardo foi liberado. Michael Jackson continua internado, mas segundo os médicos passa bem.