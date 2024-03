Os moradores da Rua Coronel Ernesto Ribeiro, no bairro de Neves, em São Gonçalo, estão com um problema. Já faz muito tempo que vazamentos de água constantes tomaram conta do espaço em frente aos números 118 e 144. Além do desperdício óbvio, isso também prejudica o comércio local. Solicitamos que os responsáveis enviem uma equipe ao local.