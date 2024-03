Jaquelline Grohalski anuncia término com Lucas Souza

A cantora Jaquelline Grohalski usou seu X (antigo Twitter) para anunciar o término de seu namoro com o cantor Lucas Souza no último domingo, 10. Os dois começaram a se envolver durantee assumiram o relacionamento após o fim do confinamento. Jaqueline foi a vencedora do programa e Lucas ficou conhecido como o 'ex-marido de Jojo Toddynho'.

"Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com dias virou amor e ainda é amor. Só que nem todo amor basta para vivermos ele de verdade. É com esse amor em pedaços e os olhos cheios de lágrimas que venho dizer a vocês que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo para nos entendermos melhor", escreveu Jaqueline.

Após o anúncio, Lucas também se pronunciou em suas redes sociais. "Jaquelline é a mulher da minha vida! Eu amo ela! Independente de qualquer coisa vou continuar amando", declarou.

O ex-marido de Jojo Toddynho ainda disse que "tem certeza de que é só um momento ruim".

Horas antes do pronunciamento da vencedora de A Fazenda 15, os dois apareceram juntos no Instagram. No início do mês, os dois estavam em uma viagem romântica em Paris.