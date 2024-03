TikToker viraliza ao expor dívida de R$ 2 mil que virou quase R$1 milhão

A tiktoker Thaynná Bastos viralizou ao expor uma dívida que contraiu junto ao Banco Nubank que começou em R$ 2 mil e virou quase R$1 milhão. Ela não deu uma data exata de quando o débito foi iniciado, mas em um de seus vídeos afirma que em janeiro de 2021, após três meses com pagamentos em atraso, o saldo devedor já era de R$ 5.334,69. Em março de 2024, o valor chegou a R$ 968.873,34.



Tudo começou no final de 2020, quando Thaynná, que é Microempreendedora Individual (MEI), decidiu sair do emprego. Ela alegou sofrer com síndrome de Bournout. Foi nessa época que a tiktoker não pagou uma fatura no valor de R$2 mil ao banco. “Eu simplesmente saí do emprego e fiquei tendo que decidir, fazendo uni duni tê, para ver qual cartão eu ia pagar. E eu escolhi a roxinha não”, relatou.



O caso chamou atenção da famosa orientadora financeira, Nath Financias, que comentou sobre o caso: “O Nubank assim: Se apertou esse mês? Deixa que a gente te ajuda com a sua fatura. Parcele com taxas a partir de 16.8% ao mês. Vira R$ 1 milhão a fatura, mas somos descolados e contra bancos burocráticos”, ironizou.



Procurado pela equipe do Jornal Meia Hora, o banco emitiu nota:



“O Nubank não comenta casos específicos, mas informa estar à disposição da cliente em seus canais oficiais para renegociação de dívida. Todo cliente pode falar conosco por telefone ou via plataformas como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo para tratar de dívidas em aberto, acessando opções de acordo que incluem descontos. A companhia também realiza e participa de campanhas que fazem ofertas cujos descontos podem, atualmente, ficar ao redor de 98% do valor devido, de acordo com critérios e análises de cada caso. O Nubank recomenda ainda que os clientes procurem renegociar suas dívidas o quanto antes, evitando a incidência de juros sobre juros."

