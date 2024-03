Escrevo ao jornal na esperança de denunciar um crime seríssimo. Tem um cachorro sendo espancado todo santo dia pelo seu dono, na Rua Monsenhor Jerônimo, no bairro do Engenho de Dentro. A vizinhança está com muita pena do animal, que vive chorando e latindo. O coitado está sofrendo maus-tratos e precisa ser ajudado pelos órgãos competentes. É na altura do número 61.