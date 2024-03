Peço que vocês nos ajudem a cobrar a prefeitura do Rio. Sou aposentado e faço uso contínuo de medicamentos que estão há três meses em falta na grade do SUS. O nome do principal é Levotiroxina, e preciso tomar dois por dia. O colírio lubrificante Lacribell também está em falta. Tento retirar na farmácia da Clínica da Família Souza Marques, em Madureira, mas eles só dão pouca quantidade. Tem um problema sério na distribuição.