Esses tapumes que faziam parte de uma obra da empresa Naturgy foram completamente abandonados no lugar mais inconveniente possível, no cruzamento entre as ruas Araújo Leitão e Porto Alegre, no bairro do Engenho Novo. Os tais responsáveis já foram avisados, mas até agora não apareceram para retirar a bagunça. Os motoristas não conseguem enxergar direito por conta disso, e o trânsito já está sendo bastante prejudicado. Precisamos de soluções.