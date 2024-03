Escrevo para dizer que a Rua Salustiano Silva, principalmente na altura do número 1256, está sendo feita de 'casa da mãe Joana'. O problema é que ela foi tomada por montanhas de lixo, com restos de comida, roupas velhas, materiais de construção e até bichos. A Comlurb parece que desistiu da região, mesmo com as reclamações. Será que a vigilância sanitária não pode intervir? Estamos muito vulneráveis.