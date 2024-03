'Cientista' foi assassinado

A Polícia Civil identificou o homem executado a tiros dentro de uma casa de festas no Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na noite da última terça-feira. Trata-se do miliciano Ricardo Coelho da Silva, de 38 anos, conhecido como Cientista.

Cientista assumiu a liderança da milícia de Seropédica, na Baixada Fluminense, após a morte de Tauã Oliveira, o Tubarão. O miliciano foi morto durante uma operação policial em fevereiro.

De acordo com testemunhas, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção de Cientista. Imagens mostram que ele estava ensanguentado, caído na escada, e o espaço vazio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações, informou que agentes estão coletando informações e ouvindo testemunhas para apurar a autoria e a motivação do crime.