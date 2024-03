Jovens são as maiores vítimas

Os diferentes grupos criminosos que agem na Região Metropolitana do Rio acirraram uma violenta disputa por territórios. O controle de territórios é fundamental para o tráfico de drogas, uma vez que essas áreas servem como pontos de venda e distribuição de entorpecentes, além de serem fonte de renda para as organizações criminosas. A busca pelo controle de comunidades do Rio entre traficantes e milicianos faz com que os moradores dessas áreas sejam frequentemente pegos no fogo cruzado, vivenciando um clima de medo e insegurança constante. E as crianças e jovens estão sendo as maiores vítimas.

Um levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado indica que a violência que atinge o Rio já deixou 12 crianças e adolescentes baleadas de janeiro a março deste ano. Segundo o balanço, o número indica que foram cinco crianças, com idade até 12 anos, e sete adolescentes, entre 12 e 17 anos, sendo que cinco morreram.