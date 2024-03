A Rua Rodolfo Dantas, em Copacabana, é uma bagunça. Cada dia é um grupo que coloca som alto até a madrugada. Os moradores já tentaram pedir gentilmente que respeitem o horário de silêncio, já acionaram a polícia diversas vezes, mas nenhuma providência foi tomada. O respeito começa onde o do outro termina. Como faz para cumprir com eficiência as obrigações do dia a dia sem ter dormido a noite toda?