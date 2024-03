Ações para os idosos

De acordo com a Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reconhecer e valorizar os idosos é também reconhecer a contribuição para a sociedade e sua sabedoria acumulada ao longo dos anos.

No município existem algumas ações oferecidas aos idosos como o Agente Experiente e o Projeto Vida Ativa, além das Casas de Convivência com atividades como aulas de dança, yoga, memória, coral e teatro. Já a SMS promove o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI), que realiza atendimentos de saúde, preferencialmente àqueles com mobilidade comprometida ou acamados.