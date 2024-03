Desafio que não pode ser ignorado: o envelhecimento

O tempo é implacável e, à medida que avançamos em anos, as rugas vão surgindo, a força e o vigor vão diminuindo, transformando tudo ao redor. O envelhecimento não é apenas uma realidade, mas um desafio enfrentado pelas pessoas da terceira idade.

De acordo com os dados do Censo Demográfico 2022, do IBGE, o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% na população do país em 12 anos. O francês Jules Slama, que mora há 50 anos no Brasil, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há cerca de dois anos e conta que o maior desafio para ele é em relação à acessibilidade para o lazer: "As praias são muito difíceis de serem acessadas porque não há escadas. Aqui em Copacabana é muito difícil chegar à areia. Uma das coisas positivas aqui são as academias de terceira idade, que permitem praticar um ginástica para ter uma saúde melhor", relatou Slama.

Moradora de Copacabana, Ilma Serra gostaria de passear mais, porém enfrenta desafios todos os dias com a cadeira de rodas quando vai à praça ou ao calçadão: "A pessoa que tem condição de sair é mais fácil, pois as calçadas com pedras portuguesas estão todas estragadas, precisando consertar", disse a idosa.