santo do dia

SÃO PATRÍCIO

O santo padroeiro da Irlanda é uma figura emblemática da história cristã e um dos missionários mais conhecidos e reverenciados do cristianismo. Nascido em uma família romano-britânica no final do século IV, foi sequestrado por piratas irlandeses e levado como escravo para a Irlanda, onde passou seis anos trabalhando como pastor de ovelhas. Durante esse período de cativeiro, São Patrício encontrou consolo na fé cristã e começou a se dedicar à oração. Em uma visão, ele sentiu um chamado de Deus para fugir e retornar à sua terra natal. Após uma jornada difícil, ele conseguiu escapar.