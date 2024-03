Romulo Arantes Neto e Mari Saad se casam em resort luxuoso no litoral da Bahia

O ator Romulo Arantes Neto e a influenciadora Mari Saad se casaram no último sábado, 16. A união do casal foi celebrada em um resort luxuoso em Itacaré, no litoral da Bahia, e contou com convidados famosos como Mari Gonzalez, Mariana Goldfarb e Camila Coutinho.

Intimista, a cerimônia aconteceu no pôr do sol, com festa à noite, e decoração assinada por Maurício Kurihara. A cantora Preta Gil e a banda Negra Cor se apresentaram na festa.

"Faltam palavras para descrever a felicidade desse dia. Nossos amigos queridos, nossa família, o mar abençoando nossa união. Foi emocionante", escreveu o casal. Romulo e Mari estão juntos desde 2022.

Além da cerimônia oficial, o evento contou com um luau celebrado na sexta-feira, 15. "Viva o nosso amor, para sempre", finalizou o casal.