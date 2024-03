Tinha sonho de ser atirador de elite

A família de Jose Jacksandro relatou ainda que a vítima sonhava em entrar para o exército para se tornar atirador de elite e chegou a comentar que queria ser como os snipers que atuaram no sequestro a um ônibus na Rodoviária do Rio, na última terça-feira.

De acordo com o tio, o jovem, que completou 18 anos, se apresentaria para alistamento obrigatório na corporação nos próximos meses e pretendia manifestar aos responsáveis pela junta de alistamento o desejo de servir.

"A paixão que ele tinha era a moto dele. É uma pessoa muito do bem, muito presente na família, um menino muito reservado. Ele estava prestes a se apresentar no Exército, no dia 21 de maio. É uma pessoa do bem e eu quero justiça", desabafou o taxista.

Parentes da jovem morta também fizeram a liberação do corpo, mas não foram divulgadas informações do enterro.