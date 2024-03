SÃO CIRILO DE JERUSALÉM: Destacou-se como um dos mais importantes líderes cristãos do século IV. Nascido por volta do ano 315 d.C., em Jerusalém, ele foi educado em uma família cristã devota e cresceu em meio às turbulências do período pós-Constantino, quando o cristianismo começava a se estabelecer como a religião dominante do Império Romano. Cirilo recebeu uma educação sólida e foi ordenado sacerdote. Em 349, foi eleito bispo de Jerusalém.