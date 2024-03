Rio de Janeiro tem 7 das maiores 10 temperaturas registradas no fim de semana

A bolha de calor que se formou em boa parte do país está castigando o Rio de Janeiro. Sete das 10 maiores temperaturas registradas em todo o Brasil neste domingo (17) foram no estado. Silva Jardim, na Região dos Lagos, os termômetros marcaram 39,9ºC, ficando atrás apenas de Boa Vista, capital de Roraima, que teve 40,6°C de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O fim de semana na capital foi de muito calor e recorde de sensação térmica desde que a medição teve início em 2014. No sábado (16), o Rio teve sensação térmica de 60,1ºC. Já no domingo (17), o termômetro bateu 62,3ºC. Ambos registros foram feitos na estação de Guaratiba, na Zona Oeste.

As 10 maiores temperaturas registradas no domingo:

1º Boa Vista (Roraima) - 40,6°C

2º Silva Jardim (Rio de Janeiro) - 39,9°C

3º Coronel Pacheco (Minas Gerais) - 39,8°C

4º Niterói (Rio de Janeiro) - 39,7°C

5º Xerém, Duque de Caxias (Rio de Janeiro) - 39,5°C

6º Corumbá (Mato Grosso do Sul) - 38.9ºC

7º Vila Militar, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) - 38.9ºC

8º Santo Antônio de Pádua (Rio de Janeiro) - 38.9ºC

9º Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro) - 38.6ºC

10º Ilha da Marambaia (Rio de Janeiro) - 38,5ºC

A massa de ar quente pela onda de calor deve castigar o Rio até quinta-feira (21). Nesta segunda (18), segundo o Centro de Operações Rio (COR), a temperatura deve chegar aos 38°C.