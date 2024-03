PMs acusados de homicídio são absolvidos dez anos após mulher ser arrastada por viatura

Os policiais acusados do homicídio de Cláudia Silva Ferreira foram absolvidos dez anos após o trágico incidente que chocou a população carioca. Em 16 de março de 2014, ela foi arrastada por uma viatura da PM ao longo de 350 metros na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte, após ser baleada durante uma operação policial. A decisão da justiça é de 22 de fevereiro, mas só foi tornada pública nesta segunda-feira (18). De acordo com investigação da Polícia Civil, o tiro partiu do ponto onde estavam os agentes. No entanto, o juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal, considerou que eles agiram em legítima defesa durante confronto com criminosos.



Mãe de quatro filhos e auxiliar de serviços gerais, Cláudia foi baleada no pescoço após sair de casa para comprar pão no Morro da Congonha, em Madureira. Os policiais a colocaram na viatura alegando que estavam prestando socorro. Porém, no trajeto para o hospital, o compartimento da parte de trás da viatura se abriu. O corpo de Claudia foi lançado para fora do veículo e acabou sendo arrastado pelo asfalto. A situação gerou suspeitas sobre a causa da morte, mas o atestado de óbito confirmou que ela faleceu devido aos ferimentos causados pelo tiro.