Fábio Assunção e Daniel Alvim confirmam briga e se pronunciam após vídeo com agressões

Os atores Fábio Assunção e Daniel Alvim se pronunciaram após a repercussão de um vídeo de uma briga com agressões entre os dois nesta segunda-feira, 18. Os artistas, que confirmaram o desentendimento, disseram que o momento aconteceu enquanto jantavam juntos na última sexta, 15.

O registro foi divulgado pelo programa Fofocalizando, do SBT, na segunda. Segundo Daniel, os artistas conversavam sobre política, dentre outros assuntos, e tiveram "algum gatilho". "O Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa ali que, na hora, eu perdi o controle. Virou uma discussão", detalhou o ator.

Ainda conforme o relato, o artista pediu desculpas ao colega logo após a briga. Os dois teriam se encontrado para almoçar juntos no dia seguinte. "Ficamos incomodados com o fato de estarmos de cabeça quente, de termos nos descontrolado e de não ser da nossa índole", afirmou.

Fábio disse que os atores são "muito irmãos" e que "a conversa foi escalonando". "A gente não veio dar nenhuma satisfação na internet, porque as pessoas filmam e colocam de um jeito... A gente veio deixar claro que não é o que a gente pratica", comentou.

Na sequência, o ator relatou que os dois se assustaram com a repercussão do vídeo. Ao final do vídeo, Daniel voltou a pedir desculpas ao amigo e os artistas se abraçaram. Assista acima.

"Procuro passar a todas as pessoas, onde quer que seja, alguma mensagem de paz", escreveu Fábio na legenda da publicação. "A gente está aprendendo sempre e não acredito que as coisas se resolvam na violência."