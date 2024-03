Tem um terreno na Rua Retiro dos Artistas, no Pechincha, que se encontra totalmente abandonado. Num momento de alerta de dengue, temos mato com mais de um metro de altura no local. Por não ter mais telhado, com certeza deve estar repleto de água parada. Isso sem mencionar os ratos nojentos que tomaram conta. Temos idosos e crianças na região, e realmente não tem como continuar desse jeito. É o número 1298.