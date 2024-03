Ferida ao tentar salvar os gatos

Uma mulher foi ferida e está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, após tentar salvar os gatos durante um assalto no município da Baixada Fluminense. O casal foi rendido quando saía da garagem rumo a Cabo Frio, na Região dos Lagos. No veículo também estavam os nove animais de estimação da família.

Após deixar o carro, Gabriela Gonçalves de Azevedo, 41 anos, abriu a porta traseira pra que os gatos saíssem, mas os bandidos arrancaram com o veículo e prensaram a vítima contra o portão. Ela chegou a ficar desacordada. Sete animais conseguiram fugir, mas dois permaneceram no carro e estão desaparecidos.

Gabriela foi acudida por vizinhos e socorrida pelo Samu após 40 minutos. Ela segue internada com quadro de saúde estável no Adão Pereira Nunes.

O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). As vítimas e possíveis testemunhas serão ouvidas. A Polícia Civil afirma que a investigação está em andamento e diligências estão sendo realizadas.