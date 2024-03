Com Recorde Histórico, Mané Garrincha tem recorde de público com "Visita do Profeta"

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A capital federal, conhecida por seus monumentos e poder político, foi palco de um acontecimento monumental neste domingo,17. O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, registrou um acontecimento sem precedentes ao acolher uma verdadeira maré humana de fé e devoção de pessoas de diversos locais.

O culto "Visita do Profeta", comandado pelo carismático Bispo Bruno Leonardo, não só quebrou recordes de público do estádio, mas também se tornou um fenômeno social que reverberou por toda a cidade.

A magnitude do evento ficou evidente quando as portas do estádio se abriram às 9h da manhã e, em poucas horas, uma onda de mais de 80 mil pessoas preencheu as arquibancadas, superando os números de encontros históricos, como os jogos da Copa do Mundo de 2014 e concertos de estrelas da música nacional e internacional.

A energia era palpável, e mesmo aqueles que não conseguiram entrar para o culto presencial fizeram questão de estar presentes, com cerca de 5 mil devotos reunidos no estacionamento, com os olhos fixos no telão, ávidos por uma palavra de esperança e inspiração.

A organização do evento foi motivo de elogios entre todos os presentes, apesar do trânsito intenso que se formou desde as primeiras horas da manhã, uma prova da expectativa e ansiedade que cercavam a "Visita do Profeta".

Bispo Bruno Leonardo atrai multidão sem precedentes em culto, superando grandes eventos esportivos e musicais que já aconteceram no estádio. - Divulgação Fiéis de diversas partes do país e até de fora dele louvaram a estrutura montada, que permitiu acomodar o maior número de pessoas já registrado na história do Mané Garrincha, superando até mesmo a lendária banda Menudos em 1985 e o concerto de Legião Urbana em 1988, consagrando então como um evento recorde de público para um estádio.

O ano de 2023 já havia visto um evento religioso estabelecer um novo recorde de público na Fonte Nova, mas foi em Brasília que a fé demonstrou sua capacidade de mover multidões como nunca antes e mover um verdadeiro show com a palavra do profeta mais amado do Brasil. Com senhas de acesso distribuídas gratuitamente pelo Instagram e de forma tranquila, o evento se destacou também pela acessibilidade e inclusão.

Bispo Bruno Leonardo atrai multidão sem precedentes em culto, superando grandes eventos esportivos e musicais que já aconteceram no estádio. - Divulgação A mensagem do Bispo Bruno Leonardo, centrada em um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, além da religiosidade tradicional, tem ecoado pelo Brasil, alcançando os corações de muitos. Sua presença marcante nas redes sociais e no YouTube amplia seu alcance, permitindo que suas "Ovelhas queridas", como ele se refere aos seus seguidores, disseminem sua mensagem de amor e fé, somando a cada dia mais e mais pessoas em busca da palavra de Deus.

Vale ressaltar também a pergunta emblemática do Bispo Bruno Leonardo, um lembrete de seu cuidado pastoral: "EU JÁ TE DISSE QUE TE AMO HOJE? TE AMO!" Com essas palavras de afeto, o líder religioso não só se despede de seus fiéis após cada encontro, mas também reforça o vínculo que os une, um vínculo que, indubitavelmente, transcende as barreiras do estádio, alcançando o coração de todos aqueles que buscam esperança em tempos desafiadores.