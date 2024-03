Prefeitura do Rio concede reajuste de 5,26% aos servidores municipais

A Prefeitura do Rio anunciou que o reajuste anual dos servidores municipais será de 5,26%. Os 211 mil servidores ativos e inativos já vão receber os valores reajustados na folha de pagamento referente ao mês de março, que será paga no início de abril.



A Prefeitura do Rio vem dando continuidade ao trabalho desenvolvido desde o início da gestão, em 2021, com o equilíbrio das contas públicas e a valorização do servidor municipal. O ajuste fiscal efetuado permitiu que o município voltasse a dar reajustes anuais para os servidores.



Outras iniciativas de valorização dos servidores realizadas nesta gestão foram a antecipação dos salários para o 2º dia útil do mês, a antecipação da metade do 13º salário e a retomada do programa Acordo de Resultados, que premia servidores que atingem os objetivos traçados por cada órgão dentro do Planejamento estratégico. A gratificação pode chegar até dois salários, dependendo da nota da secretaria e da avaliação do servidor.