Assassino segue preso

A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante de Kayque Sales Simões, de 19 anos, para preventiva após audiência de custódia realizada ontem. Ele foi preso após matar Kaylane Vitória Alves com um barbeador por não aceitar a gravidez da namorada.

A juíza Rachel Assad da Cunha considerou relatos de testemunhas que disseram que Kayque pressionava a jovem para fazer um aborto, mas que ela não concordava. No dia do crime, o homem pediu para que fosse até a casa da vítima, o que Kaylane recusou. Mesmo assim, ele foi flagrado por câmeras de segurança entrando e saindo da residência, em Rio das Pedras. Ele foi até o local com um barbeador e cortou o pescoço da vítima.

"A gravidade da conduta é muito acentuada. A crueldade da ação indica a mais absoluta inadequação do custodiado ao convívio social, já que matou a própria namorada após ser informado de que ela estava esperando um filho dele. Assim, evidente a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado como medida de garantia da ordem pública, sobretudo porque crimes como esse comprometem a segurança de moradores da cidade", disse.