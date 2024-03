A Rua Coronel Henrique Fonseca, no Centro de São João de Meriti, virou praticamente uma oficina a céu aberto. Tem carro sem placa, carro com o capô aberto e até gente dormindo dentro de carros. Eles ocupam vários espaços dos pedestres, e atrapalham todo mundo que transita pela região. A prefeitura parece não estar nem um pouco se importando com a situação.