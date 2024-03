A atual condição da Rua da Passagem, no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, é terrível. O esgoto corre a céu aberto no mesmo lugar em que os moradores caminham e os veículos transitam. Por isso, quando passa um carro, a água suja vai parar nos próprios pedestres. Várias pessoas estão ficando com doenças e problemas de alergia por conta dessa nojeira. Sempre que chove o esgoto invade as casas.