Sobrinho de Castor de Andrade, símbolo da contravenção na década de 1980, Rogério Andrade seguiu o legado do tio. O bicheiro chegou a ser preso em agosto de 2022, após um pedido do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado), do MPRJ, e foi solto em dezembro do mesmo ano, quando o STJ substituiu sua prisão por medidas cautelares. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar. Ele pagava até R$ 7 mil por mês para policiais alvos da operação, de acordo com a patente militar.