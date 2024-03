Grajaú é o distrito de São Paulo que concentra mais gente e mais domicílios, diz IBGE

O distrito de São Paulo com a maior população e a maior quantidade de domicílios é Grajaú, que abriga 384.873 pessoas em 154.205 domicílios. As regiões da capital paulista com maiores concentrações populacionais estão na zona sul da cidade. Os dados fazem parte do Censo 2022 Agregado por Setores Censitários Preliminares - População e Domicílios, divulgado na manhã desta quinta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o distrito com menos gente e menor quantidade de moradias é Marsilac, com 11.443 pessoas em 6.135 domicílios. De forma geral, as zonas norte e leste reúnem os menores distritos, aqueles com menos de 100 mil moradores.

Os novos números do censo trazem dados de população e domicílio por distritos, subdistritos e até mesmo setores censitários - uma unidade territorial de coleta e divulgação de dados ainda menor que as demais. O objetivo desse recorte é oferecer dados territoriais ainda mais detalhados.

Para se ter uma ideia, enquanto o País tem 26 estados e 5.570 municípios, o IBGE delimita nada menos que 452.338 setores censitários. Nas palavras dos pesquisadores, é como "colocar uma lupa" em cima dos municípios. Na divulgação de hoje, foram apresentados os dados de população e domicílios pelo recorte do setor censitário.