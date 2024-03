Maioria dos brasileiros (55%) vive em faixa de 150 km de largura ao longo do litoral, diz IBGE

A maior parte dos brasileiros vive em uma estreita faixa de apenas 150 quilômetros de largura ao longo de todo o litoral do Brasil. No total, 54,8% da população se aglomera perto da praia, contra 45,6% em todo o restante do País. Os dados fazem parte do Censo 2022 Agregado por Setores Censitários Preliminares - População e Domicílios, divulgado na manhã desta quinta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além da faixa litorânea, o trabalho destacou uma outra faixa, também de 150 quilômetros de largura, ao longo de toda a fronteira do Brasil com outros países da América Latina. Nesta faixa da fronteira, vivem 9.416.714 brasileiros, ou 4,6% da população. No centro do País propriamente dito (excluindo as faixas da fronteira e do litoral) estão 83.157.078 pessoas, ou 41% dos brasileiros. No litoral vivem 111.277.361.

Setor censitário é uma unidade territorial de coleta e divulgação de dados estatísticos do IBGE. É uma unidade menor que Estado, município, distrito e subdistrito, oferecendo dados territoriais mais detalhados em níveis regionais. Para se ter uma ideia, enquanto o País tem 26 Estados e 5.570 municípios, o IBGE delimita nada menos que 452.338 setores censitários. Nas palavras dos pesquisadores, é como "colocar uma lupa" em cima dos municípios. Na divulgação de hoje, foram apresentados os dados de população e domicílios pelo recorte do setor censitário.

"Esses dados são muito usados pelo poder público, pesquisadores, universidades", explicou o pesquisador Raphael Moraes. "É uma oportunidade que se tem de se chegar a dados em nível local, em um recorte muito mais detalhado."

Os pesquisadores apresentaram alguns exemplos nos quais o uso dos dados por setor censitário seria mais eficiente do que por município ou mesmo por distrito e subdistrito. O principal deles foi, justamente, a divisão entre litoral, fronteira e centro do País. Mas houve outros. Um deles foi o da Avenida Brasil - a via de 58 quilômetros que corta 28 bairros do Rio, do Centro a zona oeste, e é considerada a principal via expressa da cidade.

Os pesquisadores determinaram uma faixa de 500 metros de cada lado da Avenida Brasil, somando 999 setores censitários. Neste espaço vivem 486 mil pessoas, em 219 mil domicílios.