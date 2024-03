Mulher é morta em tentativa de assalto em Inhaúma

Rio - Flávia Benedito Pedrosa, de 30 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (21) ao ser baleada durante uma tentativa de assalto na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Inhaúma, Zona Norte. Ele chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. Dois homens, dentre eles um PM, ficaram feridos.

Os bandidos cercaram alguns carros na via e, de acordo com o Polícia Militar, começaram a atirar quando um PM que estava de folga saiu do veículo desarmado para tentar escapar do assalto. O carro do policial, um Honda Fit vermelho, colidiu no Jeep Renegade branco de Flávia. Ela foi baleada na cabeça, dentro do automóvel, que ficou com duas marcas de tiro no vidro dianteiro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.