Tá querendo aparecer? Motoqueiro usa melancia no lugar do capacete

O Rio de Janeiro não é para amadores! Em vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (19), um motoqueiro foi flagrado utilizando uma melancia no lugar do capacete. O episódio ocorreu na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nas imagens, é possível ver que o rapaz utilizava um boné para servir de apoio para a fruta. O registro foi feito por uma passageira de van que passava pelo local. "Na falta de um capacete, use uma melancia", brincou ela. Veja!