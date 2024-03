Sabrina Sato se pronuncia após tombo no 'BBB 24' que gerou punição a Beatriz

Sabrina Sato tranquilizou os fãs após ser derrubada por Beatriz durante sua visita ao Big Brother Brasil 24. Na quarta-feira, 20, a apresentadora invadiu a casa do BBB e foi surpreendida pela sister, que ficou empolgada ao encontrá-la.

No X (antigo Twitter), o colunista Chico Barney se preocupou com Sabrina. "Meu Deus, foi por muito pouco. Que esteja tudo bem com nossa querida Sabrina Sato". A apresentadora tranquilizou os internautas ao responder que está bem e amou o período dentro da casa.

A equipe de Beatriz respondeu a apresentadora. "Que bom que está tudo bem".

Depois do ocorrido, internautas pediram para que a produção do reality show desclassificasse a vendedora da competição. Beatriz e Alane, que estava ao seu lado no momento, perderam 500 e 200 estalecas, respectivamente.