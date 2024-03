Robinho é preso para cumprir pena de nove anos de prisão por estupro

A Polícia Federal efetuou no início da noite desta quinta-feira (21) a prisão do ex-jogador Robinho, condenado pela Justiça italiana a nove anos de cadeia pelo estupro de uma jovem em uma boate em Milão, em 2013. Ele foi detido no prédio onde mora, no bairro Aparecida, em Santos (SP), e encaminhado ao sistema prisional para passar por audiência de custódia ainda esta noite.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, rejeitou um pedido de habeas corpus dos advogados de Robinho, alegando que já houve trânsito em julgado da condenação na Itália.

Na quarta (20), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por 9 votos a 2, que Robinho deveria cumprir a pena no Brasil a pedido da Justiça Italiana.