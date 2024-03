Vídeo: Suspeita de aplicar golpes tem casa saqueada

Na última quarta-feira (20), em Manaus, uma adolescente de 17 anos teve a casa invadida e saqueada por clientes que a acusam de aplicar golpes na venda da produtos pela internet. De acordo com as vítimas, ela anunciava mercadorias por preços muito abaixo dos praticados no mercado e, após receber o pagamento, não realizava a entrega. Entre os produtos oferecidos estavam celulares, cosméticos e videogames.



Revoltados, populares foram à casa da jovem, que morava de aluguel. Chegando ao local, descobriram que ela já havia se mudado, mas alguns pertences permaneciam na residência. O grupo então abriu o portão e começou a pegar o que encontrava pela frente, como o fogão, geladeira e televisão. Na confusão, sobrou até para o cachorro, que acabou também sendo levado. O proprietário do imóvel, porém, convenceu os clientes a devolver o animal.



Por fim, a polícia foi chamada para conter a população e aconselhou os que se sentiram lesados a registrar boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.

Noite agitada em Manaus | Influencer acusada de aplicar golpes tem a casa saqueada, sobrou até pro cachorro pic.twitter.com/isaTaoFxHu — UpdateManauara (@updatemanauara) March 21, 2024