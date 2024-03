Era defensora das pautas LGBTQIA

Flávia era muito conhecida pela defesa de pautas LGBTQIA , sendo bastante conhecida no meio trans com o nome de Flávia Alves, mesmo nome pelo qual atendia como garota de programa. Em fóruns de Internet, muitos fãs ficaram desolados com a morte brutal.

"Muito triste. Era uma pessoa do bem e batalhadora! Muito revoltante essa situação! Espero que as autoridades façam seu papel", escreveu Bruno Mendes.

"Que Deus receba ela de braços abertos, pois era uma mulher de bem. Quem teve a oportunidade de conhecer, só tem boas palavras para falar sobre a Flávia", lamentou o amigo Gugu Rebello.

"Fiquei em choque quando vi a notícia. Muito triste, meus sentimentos a parentes e amigos", disse Kleber.

O corpo de Flávia foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), mas nenhum parente compareceu até o fim da tarde para reconhecimento. Ela era natural do Rio Grande do Norte. Não foram divulgadas informações sobre enterro.