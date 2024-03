Janaína Rueda é eleita melhor chef mulher do mundo no 50 Best

Janaína Torres Rueda, comandante do Bar da Dona Onça e d'A Casa do Porco, no centro de São Paulo, foi eleita ontem, 21, a melhor chef mulher do mundo pelo The World's 50 Best, ranking da revistaque avalia os melhores restaurantes e chefs do mundo. No anúncio do prêmio, a organização destacou que Janaína é "uma empreendedora por natureza" e que "seu impacto no mundo da culinária" levou à sua escolha como Melhor Chef Feminina de 2024".

Em 2023, Janaína já havia sido eleita a melhor chef mulher da América Latina pelo 50 Best. No mesmo ano, A Casa do Porco foi o 12º melhor restaurante do mundo no World's 50 Best, e ficou na quarta posição no ranking da América Latina.

Sócia de outros estabelecimentos - como a lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, a Sorveteria do Centro e a Merenda da Cidade -, a empresária é reconhecida como um dos maiores expoentes da culinária brasileira. De acordo com a organização do prêmio, Janaína planeja um novo empreendimento no centro de São Paulo em 2025, que vai misturar gastronomia e bem-estar.

"A sensação que eu tenho é de que as pessoas me conheceram e me reconheceram pela forma como cozinho. Uma cozinha da vida cotidiana, uma cozinha sem fronteiras, que viaja pela América Latina", disse Janaína em vídeo gravado para a Restaurant sobre a premiação.

Esta é a segunda vez que o prêmio fica nas mãos de uma brasileira: em 2014, a chef Helena Rizzo, do Maní, foi a grande vencedora.