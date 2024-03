Ricardo Nunes pede desculpa por atrasos em ônibus de SP após quebra-quebra em terminal

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) se desculpou com os usuários do transporte público de São Paulo pelos atrasos dos ônibus na capital. A declaração foi dada após uma confusão no Terminal de Varginha, quando um passageiro se revoltou por esperar a partida de ônibus da linha 6072/10 Jd. São Nicolau - Term. Varginha durante horas na última quarta-feira, 20.

"É absolutamente inaceitável o que fizeram com os usuários, eu vi as imagens. Não vou aceitar isso, em hipótese nenhuma", disse o prefeito nesta quinta-feira. Nunes destacou que a SPTrans já notificou a empresa responsável pela operação no terminal e que soluções para a questão devem ser apresentadas ainda hoje. Segundo ele, os problemas com a Transwolff estão acontecendo de forma recorrente.

"Deixo aqui meu pedido de desculpas para aquelas pessoas que ficaram horas esperando o ônibus, graças a uma ação irresponsável de uma empresa que tem a concessão do transporte. Garanto que não faltará, por parte da prefeitura, reconhecimento do problema e ações necessárias para corrigir. Essa empresa vai ter de responder pelo que foi feito", afirmou Nunes.

Em nota, a empresa admitiu não estar oferecendo um serviço dentro dos padrões ideais. "Isso não justifica essa cena lamentável de destruição do patrimônio público. Pedimos desculpas para a população e vamos resolver estas questões muito em breve", afirmou, em nota.

A Transwolff abriu boletim de ocorrência por dano no 25° DP (Parelheiros) após o caso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), representantes da empresa compareceram à delegacia e relataram que dois homens e uma mulher, não identificados pela polícia, danificaram equipamentos e tentaram agredir funcionários do terminal. O caso está sendo investigado mas ninguém foi preso.