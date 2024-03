Os moradores da Rua Manuel Blasques, no bairro Santíssimo, estão pedindo uma ajuda muito importante e antes que aconteça uma tragédia. Um poste está com a madeira que segura os fios de alta tensão quebrada, muito podre e a qualquer momento pode cair e matar alguém. A situação já se mostra bastante perigosa e só as autoridades podem resolver. Já perdi as contas de quantas ligações fizemos para reclamar e nada.