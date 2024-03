A Rua Dois, localizada na Guia de Pacobaíba (Praia de Mauá), no município de Magé, está sendo totalmente negligenciada. No momento, a prefeitura está asfaltando as ruas que não têm saneamento básico, e essa já consta como asfaltada. Acontece que não fizeram isso, e nem brita tem na rua para facilitar a ida e vinda dos moradores. É uma verdadeira falta de respeito.