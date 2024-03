Governador Claudio Castro seguiu para a cidade para trabalhar com a prefeitura

O governador Claudio Castro está em Petrópolis desde ontem. O governador subiu a serra no fim da tarde, para trabalhar em conjunto com a prefeitura no apoio às vítimas do temporal.

"Estamos com um problema muito sério em Petrópolis, sobretudo no bairro Independência, com alguns deslizamentos. O Corpo de Bombeiros estava com dificuldade de chegar, mas já conseguimos. Lá já choveu mais de 200mm nas últimas 12 horas, então realmente é uma chuva bem severa. Temos, até agora, notícias de pelo menos três pessoas soterradas. Uma já foi recuperada com vida. Estamos mandando os cachorros [farejadores] para Petrópolis, para que a gente possa ir atrás dessas pessoas com vida", disse o governador.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alertou que o pior cenário das chuvas previstas para o Rio será na noite de hoje. Segundo o órgão, a última atualização dos modelos de previsão meteorológica, realizada ontem, manteve o risco de chuvas extremas, com volumes superiores a 200 mm nas Regiões Metropolitana, Serrana e no Sul Fluminense. Nesses pontos, é esperada a passagem de uma frente fria que poderá resultar em acumulados bastante significativos de chuva, ocasionando em alagamentos e inundações.