Chuva faz Petrópolis REVIVER PESADELO

Pouco mais de dois anos depois da maior tragédia já vivida na cidade, Petrópolis voltou a sofrer as consequências de um forte temporal, que atingiu a Região Serrana, ontem. Até o fim da noite, a Defesa Civil da cidade confirmou 109 registros de ocorrências, sendo 75 deslizamentos de encostas. No bairro Independência, três pessoas de uma mesma família morreram soterradas. Além disso, outras duas pessoas seguem desaparecidas. A prefeitura declarou estágio de crise.

No centro histórico, a Rua do Imperador ficou debaixo d'água. Bairros como a Vila Felipe, São Sebastião e a Chácara Flora também sofreram com deslizamentos, mas o mais atingido foi o Independência, onde uma encosta derrubou um prédio onde uma família morava, matando três pessoas.

Sobrevivente da tragédia de 2022, Cristiane Groos, que perdeu oito familiares no deslizamento do Morro da Oficina, disse estar vendo um filme repetido. "A gente vem avisando há dois anos que isso a tragédia iria se repetir. Morreram 235 pessoas em 2022 e não fizeram nada. Continua a mesma coisa. Aí vem prefeito, governador depois dizer que foi uma chuva inesperada. Foram vários avisos. Cadê o plano de emergência", afirmou Cristiane.

No bairro Independência, a doméstica Rose Almeida mora na Rua Angelo João Brand e conhecia a família que estava no prédio que desabou. "Eu escutei o barulho e os gritos em seguida. Quando olhei, já tinha tudo vindo abaixo. Meu marido foi ajudar, mas já encontraram dois sem vida", contou.