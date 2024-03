Os milhares de usuários do Riocard que procuravam a loja de atendimento na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Nova Iguaçu, estão apreensivos, pois transferiram a loja para a Avenida Nilo Peçanha. Essa área fica bem longe do Centro, numa área meio desconhecida, que se tornou de difícil acesso para todos. Tem um trânsito horrível, e somos obrigados a esperar numa fila enorme no sol, coisa que não acontecia antes.