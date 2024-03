Aparentemente, tiraram as linhas de ônibus que rodavam em Campo Grande, Madureira e Padre Miguel. Só temos dois carros circulando no Centro da cidade e no de Bangu. Por isso, somos obrigados a pegar uma van para Bangu e de lá pegar outra até o destino final. O tempo do nosso deslocamento aumentou muito, e isso é uma sacanagem. Uma perda de tempo e dinheiro.