Fórum debate os 10 anos do Segurança Presente

Completando 10 anos em 2024, o Segurança Presente será tema do fórum que os jornais O DIA e MEIA HORA vão realizar nesta terça (26), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont. Com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o evento terá quatro painéis mediados pela jornalista Ana Miguez e será transmitido ao vivo pelo YouTube do DIA e pela página do jornal no Facebook.

O credenciamento para o "Fórum Segurança Presente - 10 anos" vai começar às 9h. Em seguida, às 10h, a primeira mesa vai debater o impacto do Segurança Presente na vida de moradores e comerciantes e terá as participações do secretário de Estado de Governo, André Moura; do coordenador administrativo da Operação, Major Hugo Coque; do vice-presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP), Leonardo D' Andrea Vale; e do proprietário do Bar Sarau, Fabrício Bueno.

O segundo painel da manhã será dedicado à discussão sobre a importância da tecnologia para o trabalho da polícia de proximidade. Os debatedores serão o Major Nildo Filho, que é coordenador de tecnologia da Secretaria de Governo; Carlos Marins, coordenador da comissão de moradores da região oceânica de Niterói; e Coronel Fabio Laviola, subsecretário de Comando e Controle da Polícia Militar.

Após o intervalo, o "Fórum Segurança Presente - 10 anos" vai mostrar o impacto social da Operação, que já realizou mais de meio milhão de atendimentos sociais em uma década. A mesa será composta por Gilvania Coutinho, superintendente do programa RJ para Todos; Patrícia Gonçalves, coordenadora do Núcleo de Assistentes sociais da Operação Segurança Presente; Rosangela Gomes, secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; e Luiz Claudio Leonardo da Silva, Cabo da Polícia Militar que atua no Segurança Presente Laranjeiras.

O quarto e último painel vai voltar a debater a polícia de proximidade, mas com foco no serviço realizado nas áreas turísticas do estado. Os debatedores serão o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; a coordenadora do Lagoa Presente, Major Sílvia Silva Souza; o presidente do Polo Gastronômico de Copacabana, Sildo Frutuoso, e o presidente da Associação de Promotores de Eventos, Pedro Augusto Guimarães. O encerramento do fórum, marcado para às 16h, será feito pelo secretário de Governo, André Moura.