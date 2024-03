santo do dia

Catarina da Suécia

Foi uma figura marcante na história religiosa e social da Suécia do século XIV. Nascida em 1331, em Uppland, Catarina era filha de Santa Brígida da Suécia, uma das santas mais veneradas da Escandinávia. Ela desempenhou um papel importante na fundação do Mosteiro de Vadstena, uma comunidade monástica que seguia a regra de São Agostinho e se dedicava à oração, ao estudo e ao serviço aos outros. Também se tornou a primeira abadessa do mosteiro e trabalhou incansavelmente para estabelecer uma comunidade onde os valores do Evangelho pudessem ser vividos plenamente.