Cemitério 'colapsou'

Devido às fortes chuvas que atingem o município de Petrópolis, o setor 9 do Cemitério Municipal do Centro 'colapsou', atingindo gavetas de sepultamento. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública já está atuando no local.

As intervenções no local, com a transferência dos sepultados para a realocação em novas gavetas, dependerão de autorização judicial. Por conta disso, e para preservação da área, o setor encontra-se interditado. A Prefeitura informou que, logo a Justiça autorize a movimentação, as famílias serão contatadas para ter ciência e acompanhar o processo.