PF tem 60 dias para análise

Após as prisões dos suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, a Polícia Federal (PF) tem 60 dias para analisar o material e o conteúdo eletrônico aprendido na operação do último domingo. O prazo foi estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ao todo, a Procuradoria-Geral da República (PGR), o Ministério Público do Rio de Janeiro e a PF cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao trio de suspeitos.

As ações tiveram por objetivo de realizar a coleta de novas provas contra os autores intelectuais dos crimes e, ainda, apurar eventuais práticas de obstrução de justiça e organização criminosa.

Segundo a PGR, o resultado da análise permitirá que o órgão "forme seu juízo definitivo acerca dos crimes praticados, o que precede o ajuizamento da respectiva ação penal", informou o órgão.