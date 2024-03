Secretaria de Ordem Pública vai legalizar 75 ambulantes na Uruguaiana

A partir do dia 8 de abril, 75 ambulantes serão legalizados e autorizados pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) a atuar de forma regular na região da Uruguaiana, no Centro da cidade. Nesta data também será iniciada a ocupação por parte da Guarda Municipal, com o objetivo de ordenar o local e fazer valer as regras estabelecidas para o comércio ambulante e o uso de área pública.



Nas duas últimas semanas, a Coordenadoria de Controle Urbano da Seop realizou um mapeamento na região em que foram identificados 120 ambulantes em condições de serem regularizados. Nesta vistoria foi elaborado projeto para assentamento de 75 ambulantes ao longo da Rua Uruguaiana, no trecho entre as Ruas Buenos Aires e Carioca, os quais receberão equipamentos da Prefeitura para trabalhar.



Nesta terça-feira (26) foi feito um sorteio eletrônico que selecionou 75 ambulantes dentre os 120 que estão aptos a serem regularizados. Os 45 ambulantes que não foram contemplados no sorteio poderão se regularizar em outros pontos da cidade e serão encaminhados para a Secretaria de Trabalho e Renda.



Por outro lado, o setor de inteligência da SEOP detectou que outro grupo de “ambulantes” - que fica nas adjacências do Camelódromo - abrigam ilegalidades e crimes de receptação, especialmente de telefones celulares que são roubados e furtados na cidade.



"Após um mapeamento feito pela nossa equipe técnica identificamos 120 comerciantes ambulantes em condições de serem regularizados. E após um estudo de capacidade de alocação naquela região ficou definido a legalização e o assentamento de 75 ambulantes que trabalharão em um determinado trecho da Rua Uruguaiana. Lembrando que uma outra turma de ambulantes, que ficam ali nas imediações do camelódromo, acaba servindo de ponto de ilegalidades cometidas por alguns boxes dentro do camelódromo, como um polo de receptação, especialmente de telefones e celulares que são roubados e furtados na cidade. Em um futuro próximo, a gente também realizará fiscalizações nos boxes do camelódromo e muito nos auxiliará nas investigações da Polícia Civil", disse o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.